बगहा विधान सभा: चुनावी हलचल के बीच बगहा को जिला बनाने की आवाज तेज

सुशासन बाबू ने जब मुख्यमंत्री बनने से पहली बार अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत बगहा से की थी तब उन्होंने यह वादा किया था कि मुख्यमंत्री बनते ही बगहा को राजस्व जिला घोषित करेंगे। 2005 से 2025 हो गए लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बगहा का जो क्षेत्रफल और आबादी है उस लिहाज से बगहा को जिला अब तक बन जाना चाहिए था। प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को आज भी लंबी यात्रा करके बेतिया तक का सफर करना अन्याय नहीं तो और क्या है? सरकार जिनकी भी बने, सर्वप्रथम बगहा पुलिस जिला को राजस्व जिला बनाना आगामी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। - सौरभ के.स्वतंत्र, शिक्षाविद्, बगहा

पिछले कई वर्षों से सरकार के द्वारा बगहा जिले को बनाने के लिए आश्वासन ही मिला है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता साफ झलक रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बगहा को जिला बनाना होना चाहिए जो कोई स्थानीय प्रतिनिधि हैं इसके बारे में सोच सकता है। -आकाश कुमार, बगहा

बगहा जिला न बनना क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। वर्षों से बगहा जिला बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने फिर अनदेखी कर दी। बगहा की आबादी, भौगोलिक विस्तार और सीमावर्ती स्थिति को देखते हुए इसे जिला बनाया जाना चाहिए था। सरकार को जनभावना का सम्मान करना चाहिए। -गोलू सिंह, युवा, बगहा

बगहा के विकास के लिए राजस्व जिला बनाना आवश्यक है। जब जब चुनाव का समय आता है , विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा जनता को झूठे आश्वासन दिया जाता रहा है। विकास का ढिंढोरा पीटने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने कार्य काल के दो दशक बीत जाने के बाद भी वादा पूरे नहीं कर सके। -राजेंद्र कुमार सिंह, हरदी नदवा