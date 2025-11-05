Language
    'राहुल गांधी को पाकिस्तान चला जाना चाहिए', असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इस वजह से दिया सुझाव

    By Amit ShuklaEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025:असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी को पाकिस्तान जाने की सलाह दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर भारत में रहकर देश की बुराई करने का आरोप लगाया। सरमा ने कहा कि राहुल गांधी को भारत की आलोचना करने के बजाय पाकिस्तान की नागरिकता ले लेनी चाहिए।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र के तौलाहा स्थित खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के पथ पर अग्रसर बिहार राज्य है।

    आपके मत से यह विकसित बनेगा। यह बिहार के चंपारण की वह पावन भूमि है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम, जनक नंदनी माता सीता, भाई लक्ष्मण की धरती है। यहां दूसरे के लिए जगह नहीं है।

    दरअसल सीएम बिस्वा सरमा बुधवार की दोपहर उक्त खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करने के दौरान राजद सुप्रीमो पर भी निशाना साधा।

    उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जब राम मंदिर निर्माण के लिए यात्रा पर निकले तो इसी बिहार में लालू यादव ने उन्हें रोका था,परंतु अब तो रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। इन लोगों की नहीं चली।

    उन्होंने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि घुसपैठियों को यह बढ़ावा देने का काम करेंगे, तो यह नहीं चलेगा। उन्हें तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए।

    सरमा ने कहा कि बिहार समेत चंपारण की जनता राजद के शासन काल में उत्पन्न जंगलराज को देखी है। चंपारण का अपना इतिहास है, जो अच्छे संदेश देता है। यहां के लोग लालू तेजस्वी को फिर से नहीं आने देने का संकल्प लिए हैं। महर्षि वाल्मीकि की धरती पर विकास होकर ही रहेगा।