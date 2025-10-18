अश्विनी चौबे के बेटे ने मारी पलटी, नहीं लड़ेंगे चुनाव, भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नहीं भरा पर्चा, जानें किसका मिला फरमान?

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा हवा-हवाई हो गई। शनिवार को सैंकड़ो समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय के खिलाफ अर्जित चौबे नामांकन करने पहुंचे, लेकिन ऐन टाइम पर उन्होंने पलटी मार दी। अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित इससे पहले हर हाल में भागलपुर सीट से चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन नहीं करने के पीछे बड़ी वजह उन्होंने माता पिता का आदेश और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का सम्मान बताया है।