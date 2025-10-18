अश्विनी चौबे के बेटे ने मारी पलटी, नहीं लड़ेंगे चुनाव, भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नहीं भरा पर्चा, जानें किसका मिला फरमान?
Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर से भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा धरी की धरी रह गई। भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय के खिलाफ शनिवार को सैंकड़ो समर्थकों के साथ अर्जित नामांकन करने पहुंचे लेकिन ऐन टाइम पर पलटी मार दी। अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित इससे पहले हर हाल में चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन नहीं करने के पीछे वजह उन्होंने माता पिता का आदेश और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का सम्मान बताया है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर।
अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे ने इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये जताई अपनी पीड़ा।
भाजपा के बागी अर्जित शाश्वत चौबे ने नहीं किया नामांकन
भागलपुर में भाजपा से बागी हुए अर्जित शाश्वत चौबे ने नामांकन नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे रोहित पांडे को भाजपा का टिकट मिलने से नाखुश थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने लिया था। अर्जित नामांकन के लिए सीएमएस स्कूल से एसडीओ कार्यालय तक के लिए निकले थे। एसडीओ कार्यालय पहुंचकर अचानक उन्होंने नामांकन नहीं कराने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा है की माता-पिता और भाजपा नेतृत्व के आदेश के कारण उन्होंने नामांकन नहीं कराया है।
