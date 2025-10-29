Language
    'लालू-राहुल का चुनाव में होगा सूपड़ा साफ!' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की भविष्यवाणी

    By MUKESH KUMAREdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:55 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: समस्तीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए को पांच पांडव बताया और लालू-राहुल का सूपड़ा साफ होने की भविष्यवाणी की। उन्होंने नीतीश और मोदी को युवाओं का हितैषी बताते हुए कांग्रेस और राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाया। शाह ने बिहार में औद्योगीकरण और विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया और एनडीए की जीत का दावा किया।

    समस्तीपुर के रोसड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते गृहमंत्री अमित शाह। जागरण 

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar Assembly Election 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोसड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए को पांच पांडव करार दिया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ, नीतीश कुमार का कुशल नेतृत्व, चिराग पासवान का युवा जोश एवं जीतनराम मांझी की तपस्या तथा उपेन्द्र कुशवाहा का अनुभव है।

    बिहार के चुनावी युद्ध में ये पांचों पांडव अभूतपूर्व विजय हासिल करेंगे। इसके साथ ही लालू-राहुल का सुपड़ा साफ भी होना निश्चित है। वे बुधवार को रोसड़ा के जननायक कर्पूरी स्टेडियम में एनडीए के चार प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

    गृह मंत्री ने नीतीश व मोदी को युवाओं का हितैषी बताते हुए कहा कि कांग्रेस व राजद को युवाओं की चिंता नहीं है। सोनिया अपने पुत्र को पीएम तथा लालू यादव अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं।

    बिहार में औद्योगीकरण की चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने संपूर्ण प्रदेश में उद्योग का विस्तार होना बताते हुए कहा कि समस्तीपुर में बड़ा इंडस्ट्रीयल स्टेट स्थापित होगा।

    लालू-राबड़ी शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार के लोग कभी भी जंगलराज की वापसी नहीं चाहेंगे। पूरे बिहार में एनडीए की लहर है।

    समस्तीपुर के सभी दस विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। संबोधन के दौरान उन्होंने दरभंगा में 850 करोड़ की लागत से एम्स की स्थापना तथा इलाज के लिए 5 लाख मुफ्त इलाज की सुविधा सहित बड़े बड़े योजनाओं की चर्चा की।