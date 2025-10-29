सीएम प्रत्याशी को लेकर संशय खत्म! केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- सीट खाली नहीं

Language
    By Digital Desk Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:25 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान कहा था कि चुनाव के बाद विधायक बिहार के मुख्यमंत्री को चुनेंगे। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को सीएम प्रत्याशी घोषित करने के बाद और पहले भी विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा था कि एनडीए ने अभी तक अपना चेहरा घोषित नहीं किया है। दरभंगा की जनसभा में अमित शाह ने सबकुछ साफ कर दिया।

    दरभंगा के अलीनगर में जनसभा को संबोधित करते अमित शाह। जागरण 

    डिजिटल डेस्क, दरभंगा/ मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा के अलीनगर में आयोजित जनसभा में एनडीए के सीएम प्रत्याशी को लेकर फैलाए जा रहे संशय को पूरी तरह से दूर कर दिया।

    उन्होंने कहा कि मैडम सोनिया राहुल गांधी को पीएम और लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाह रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कहीं कोई वैकेंसी नहीं है।

    विपक्ष का दुष्प्रचार

    गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद विधायक सीएम का चुनाव करेंगे। इसको विपक्षी गठबंधन ने इस रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि भाजपा ने नीतीश को धोखा दिया है।

    सीएम फेस पर सवाल

    महागठबंधन की ओर से सीएम फेस घोषित होने के तुरंत बाद तेजस्वी ने भी यह सवाल उठाया कि एनडीए का सीएम फेस क्यों स्पष्ट नहीं किया जा रहा? विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवाल के बीच अमित शाह के 'नो वैकेंसी' वाले बयान को संशय दूर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

    एनडीए के कार्यों की चर्चा

    इससे पहले अमित शाह ने कहा कि देश की रक्षा के लिए और आतंकवाद से मुकाबले के लिए एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार ने लगातार विकास के कार्य को तत्परता से किया है।

    एयरपोर्ट के निर्माण से लेकर मखाना बोर्ड की स्थापना तक का काम इसी दिशा में किया गया है। कहा, 1.25 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

    आने वाले दिनों में रोजगार के लिए इन महिलाओं को दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे। इससे स्वरोजगार का सपना पूरा होगा और पलायन को रोकना संभव हो सकेगा। चिकित्सा के लिए किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख उन्होंने विस्तार से किया।

    युवाओं को मौका

    अमित शाह ने राजद और कांग्रेस को परिवार के विकास के लिए काम करने वाली पार्टी करार देते हुए कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कोई भी दल यदि कर सकता है तो वह भाजपा ही है।

    मैथिली ठाकुर को टिकट देने के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम ने एक लाख युवाओं को राजनीति में मौका देने की घोषणा की थी। मैथिली का चुनाव इसी क्रम में किया गया है।