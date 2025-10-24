Amit Shah Bihar Rally: अमित शाह मुंगेर-खगड़िया में दहाड़ेंगे, एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट

जागरण टीम, मुंगेर/खगड़िया। Amit Shah Bihar Rally केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मुंगेर व खगड़िया की धरती पर होंगे। पांच वर्ष बाद उनका यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पूर्व 2020 के विधानसभा चुनाव में वे मुंगेर आए थे। इस बार नौवागढ़ी में आयोजित जनसभा के माध्यम से वे न सिर्फ मुंगेर, बल्कि आसपास के जिलों खगड़िया, बांका, लखीसराय और जमुई के एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। मंच पर अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी तथा एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। एनडीए गठबंधन इस जनसभा को चुनावी प्रचार का बड़ा अवसर मान रहा है।

एनडीए प्रत्याशियों के लिए अमित शाह मांगेंगे वोट बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मुंगेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पांच वर्ष बाद उनका यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। एनडीए प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए नौवागढ़ी में आयोजित जनसभा में वे मुंगेर, बांका, लखीसराय और जमुई के एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। मुंगेर में अमित शाह का हेलीकाप्टर चड़ौन स्थित हेलीपैड पर उतरेगा। पुलिस पदाधिकरी ने बताया कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल नौवागढ़ी तक थ्री लेयर की सुरक्षा होगी।

खगड़िया में अमित शाह करेंगे चुनावी सभा को संबोधित



शनिवार, 25 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खगड़िया के जननायक कर्पूरी ठाकुर (जेएनकेटी) स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार राय ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री 11 बजे खगड़िया पहुंचेंगे। इस मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर खगड़िया सदर विधानसभा के एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी बबलू मंडल, अलौली (सुरक्षित) के जदयू प्रत्याशी रामचंद्र सदा, बेलदौर के जदयू प्रत्याशी व विधायक पन्नालाल सिंह पटेल, परबत्ता के एनडीए समर्थित लोजपा (रामविलास) के प्रत्याशी बाबूलाल शौर्य और साहेबपुर कमाल(बेगूसराय) के लोजपा (रामविलास) के प्रत्याशी सुरेंद्र विवेक मौजूद रहेंगे।