Valmiki Nagar vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू

By Dharmendra Singh Edited By: Dharmendra Singh

Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार की सुबह सात से वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए निर्धारित समय से पहले से ही लोग आकर लाइन में लग गए थे। अभी तक कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।

Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates