Valmiki Nagar vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू
Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार की सुबह सात से वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए निर्धारित समय से पहले से ही लोग आकर लाइन में लग गए थे। अभी तक कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
डिजिटल डेस्क, पश्चिम चंपारण। Valmiki Nagar Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है उनमें एक वाल्मीकिनगर सीट भी है।
यहां चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से पहले ही मतदाता कतारों में लगे दिख रहे हैं।
अभी मतदान शुरू ही हुआ है, लेकिन युवा और महिलाओं में अधिक जोश दिख रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिन चढने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया और तेज होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।