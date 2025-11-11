Language
    Sugauli vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान, जनता तय कर रही भविष्य की सरकार

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:57 AM (IST)

    Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार की सुबह सात बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए निर्धारित समय से पहले ही लोग आकर लाइन में लग गए थे। अभी तक कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates। कतार में लगीं महिलाएं। जागरण

    डिजिटल डेस्क, पूर्वी चंपारण। Sugauli Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है, उनमें एक सुगौली सीट भी शामिल है। यहां चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा और महिलाओं में अधिक जोश दिख रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया और तेज होगी।

    सुगौली विधानसभा के प्रत्याशी
    1. राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, लोजपा
    2. अजय कुमार झा, लोजपा
    3. जुल्फिकार आफताब, बसपा
    4. श्याम किशोर चौधरी, जनशक्ति जनता दल
    5. जितेंद्र तिवारी, किसान सुराज दल