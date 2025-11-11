Language
    Sikta vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू, लोगों में जबरदस्त उत्साह

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:48 AM (IST)

    Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार की सुबह सात बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए निर्धारित समय से पहले से ही लोग आकर लाइन में लग गए थे। अभी तक कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates कतार में महिलाएं।

    डिजिटल डेस्क, पश्चिम चंपारण। Sikta Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है, उनमें एक सिकटा सीट भी शामिल है। यहां चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से पहले ही मतदाता कतारों में लगे दिख रहे हैं। 

    सिकटा विधानसभा के प्रत्याशी

    1. औरंगजेब-आम आदमी पार्टी
    2. वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता -कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माक्र्सवार्टी लेनलिस्ट लिबरेशन
    3. संतोष राम-बसपा
    4. समृद्ध वर्मा-जदयू
    5. उत्कर्ष श्रीवास्तव-जन सुराज पार्टी
    6. पनम शर्मा-जागरूक जनता पार्टी
    7. मो. फखरूद्दीन-राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी
    8. मो. असलम-निर्दलीय
    9. खुर्शीद फिरोज अहमद-निर्दलीय
    10. प्रमोद साह-निर्दलीय
    11. लालगुरद मियां-निर्दलीय