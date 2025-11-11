Raxaul vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी, बूथों पर उमड़ा मतदाताओं की भीड़
Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार की सुबह सात बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए निर्धारित समय से पहले ही लोग आकर लाइन में लग गए थे। अभी तक कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
डिजिटल डेस्क, पूर्वी चंपारण। Raxaul Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है, उनमें एक रक्सौल सीट भी शामिल है। यहां चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि यहां मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से पहले ही मतदाता कतारों लग गई थी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया और तेज होगी।
रक्सौल विधानसभा के प्रत्याशी
1. प्रमोद कुमार सिन्हा, भाजपा
2. श्याम विबहारी प्रसाद, कांग्रेस
3. कपिलदेव प्रसाद, जन सुराज पार्टी
4. धुरेंद्र कुमार, निर्दलीय
5. मो. कलीम, निर्दलीय
