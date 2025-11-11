Ram Nagar vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू

डिजिटल डेस्क, पश्चिम चंपारण। Ram Nagar Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है उनमें एक रामनगर सीट भी है। यहां चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से पहले ही मतदाता कतारों में लगे दिख रहे हैं। युवा और महिलाओं में अधिक जोश दिख रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया और तेज होगी।