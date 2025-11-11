Narkatiaganj vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू

डिजिटल डेस्क, पश्चिम चंपारण। Narkatiaganj Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है उनमें एक नरकटियागंज सीट भी है। यहां चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से पहले ही मतदाता कतारों में लगे दिख रहे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया और तेज होगी।