Motihari vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान, युवाओं की लंबी कतार
Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार की सुबह सात बजे से वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए निर्धारित समय से पहले ही लोग आकर लाइन में लग गए थे। अभी तक कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
डिजिटल डेस्क, पूर्वी चंपारण। Motihari Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है, उनमें एक मोतिहारी सीट भी शामिल है। यहां चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। युवाओं और महिलाओं में मतदान को लेकर जोश अधिक है। लोगों का कहना है कि इस बार वे विकास और बदलाव के मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। दिन चढ़ने के साथ मतदान की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है।
मोतिहारी विधानसभा
1. प्रमोद कुमार- भाजपा
2. देवा गुप्ता- राजद
3. अतुल कुमार- जनसुराज पार्टी
4. दिव्यांशु भारद्वाज- निर्दलीय
5. सुशील कुमार-द प्लुरल्स पार्टी
6. सिकंदर चौधरी- राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी
7. फखरे आलम- बसपा
8. दुखित राय-निर्दलीय
9.ब्रजबिहारी यादव- निर्दलीय
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।