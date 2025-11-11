Motihari vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान, युवाओं की लंबी कतार

डिजिटल डेस्क, पूर्वी चंपारण। Motihari Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है, उनमें एक मोतिहारी सीट भी शामिल है। यहां चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। युवाओं और महिलाओं में मतदान को लेकर जोश अधिक है। लोगों का कहना है कि इस बार वे विकास और बदलाव के मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। दिन चढ़ने के साथ मतदान की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है।