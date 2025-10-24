गुंडाराज की याद दिला मध्य प्रदेश के सीएम बोले-अब बदल चुका है बिहार

बगहा, पश्चिम चंपारण । विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र शुक्रवार को बगहा विधान सभा के बथवरिया स्थित शेरा बाज़ार में भारतीय जनता पार्टी की विशाल जनसभा आयोजित हुई। जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के स्टार प्रचारक डा. मोहन यादव ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार ने 2005 के पहले गुंडाराज का दौर देखा है, अब उस अंधकार युग में लौटने की गलती मत कीजिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास की पार्टी है। मुझे भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बनाया। यही है भाजपा की असली पहचान। उन्होंने आरजेडी सांसद मीसा भारती पर तंज कसते हुए कहा, जिसका नाम ही अंधकार में हो, वह परिवार राज्य में प्रकाश कैसे फैला सकता है। उन्होंने चम्पारण की धरती को नमन करते हुए कहा कि यह महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध की भूमि है, जहां से हमेशा अच्छे शासन का संदेश देशभर में गया है। उन्होंने जनता से अपील की कि गुंडाराज को लौटने न दें और मोदी के नेतृत्व में एनडीए को फिर सत्ता में लाएं। कांग्रेस परिवारवाद चलाती है।