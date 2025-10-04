गयाजी में NDA के बीच सीट बंटवारे पर घमासान, लोजपा (रामविलास) ने अतरी और बोधगया पर ठोकी दावेदारी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले गया जिले में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोजपा (रामविलास) ने अतरी और बोधगया सीट पर मजबूत दावेदारी पेश की है। पार्टी का मानना है कि इस बार संगठन और जनाधार मजबूत है। वहीं अतरी सीट पर जेडीयू और हम पार्टी भी दावा कर रही हैं।

सुभाष कुमार, गयाजी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना से पहले एनडीए घटक दलों में सीट बंटवारे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। गया जिले की 10 विधानसभा सीटों में लोजपा (रामविलास) ने इस बार दो सीटों में अतरी और बोधगया पर अपनी सशक्त दावेदारी पेश कर माहौल गरमा दिया है।

पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2020 में परिस्थितियां अलग थीं, पर इस बार संगठन और जनाधार दोनों मजबूत स्थिति में हैं। वहीं, अतरी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू की भी मजबूत दावेदारी है। साथ ही हम पार्टी भी दावेदारी कर रही है।

बता दें बोधगया विधानसभा भाजपा की पारंपरिक सीट है, लेकिन 2020 में हार मिलने के बाद लोजपा (रामविलास) के साथ हम (से) पार्टी भी दावेदारी ठोक रहे हैं। 2020 में क्या रहा था समीकरण पिछले चुनाव में एनडीए ने जिले की 10 सीटों में से भाजपा को चार, जेडीयू को तीन और हम पार्टी को तीन सीटें दी थी। जिसकी नतीजा भाजपा ने गयाजी शहरी से डॉ. प्रेम कुमार और वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह को जीत दिलाई।

वहीं, भाजपा को बोधगया और गुरुआ विधानसभा से करारी हार मिली थी। जेडीयू ने शेरघाटी, बेलागंज और अतरी से चुनाव लड़ा, पर तीनों सीटों पर हार मिली। हम (से.) पार्टी ने इमामगंज, बाराचट्टी और टिकारी को अपने खाते में डाला। जीतन राम मांझी (इमामगंज), ज्योति मांझी (बाराचट्टी) और अनिल कुमार (टिकारी) विजयी रहे।

2025 में नई चाल, नई दावेदारी अब जबकि गठबंधन की एकजुटता पर जोर दिया जा रहा है, लोजपा (रामविलास) ने रणनीतिक तरीके से अतरी सीट को प्राथमिक लक्ष्य घोषित किया है। कार्यकर्ताओं की मान्यता है कि धार्मिक, जातीय और युवाओं पर पकड़ वाली टीम यहां चुनाव लड़ने को तैयार है। संगठन ने इस सीट के लिए भी बायोडाटा जुटाना शुरू कर दिया है।

टिकट पर सस्पेंस बरकरार नोटिफिकेशन के बाद ही साफ होगा कि एनडीए में किसको किस सीट पर मौका मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार लोजपा (रामविलास) किसी प्रतीकात्मक लड़ाई नहीं बल्कि प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराने के मूड में है।