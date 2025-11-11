Lauriya vidhan sabha chunav 2025 voting: सुरक्षा के बीच मतदान, जानिए कौन-कौन हैं उम्मीदवार
Bihar election voting 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार की सुबह सात से वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए निर्धारित समय से पहले से ही लोग आकर लाइन में लग गए थे। अभी तक कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
डिजिटल डेस्क, पश्चिम चंपारण। Lauriya Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है उनमें एक लौरिया सीट भी है। यहां चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से पहले ही मतदाता कतारों में लगे दिख रहे हैं। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया और तेज होगी।
लौरिया विधानसभा के प्रत्याशी
1. माेहम्मद हारून --बसपा
2. विनय बिहारी -भाजपा
3.पप्पू कुमार ठाकुर-द प्लुरल्स पार्टी
4.रण कौशल प्रताप सिंह -विकासशील इंसान पार्टी
5.सुनील कुमार-जनसुराज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।