चिराग पासवान को मिला सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार, LJP(R) की बैठक में हुआ फैसला
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की बैठक में चिराग पासवान को सभी फैसले लेने का अधिकार दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया गया है। राजू तिवारी ने बताया कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे पार्टी में एकता बनी रहे।
डिजिटल डेस्क, पटना। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यानी LJP(R) की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में चिराग पासवान को सीट बंटवारे और अन्य सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
LJP(R) के वरिष्ठ नेता राजू तिवारी ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पार्टी के सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब पार्टी के सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय का पालन करेंगे और किसी प्रकार का भ्रम या असहमति नहीं रहेगी। राजू तिवारी ने कहा, “हमने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार दे दिया है। अब कोई गर-मगर की स्थिति नहीं है। पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी।”
सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, "विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जो बैठक होती है कि कैसे विधानसभा चुनाव लड़ना है उस ओर विस्तृत चर्चा हुई है। जितनी भी हमारी संभावित सीटों को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं, वहां कैसे बूथों को मजबूत किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो था वह यह था कि हमने राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया है कि उनका जो फैसला विधानसभा चुनाव को लेकर होगा वही अंतिम होगा।"
NDA में सीटों के बंटवारे पर शांभवी चौधरी ने कहा, "राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही कहा है कि उनकी बातचीत अभी चल रही है। ऐसे में कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तो औपचारिक रूप से बता दिया जाएगा।"
बैठक में LJP(R) के बिहार चुनाव प्रभारी और सांसद अरुण भारती की अध्यक्षता में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है।
