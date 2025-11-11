Chanpatia vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू
Chanpatia Election 2025 voting: पश्चिम चंपारण के चनपटिया में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है। मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और वे मतदान शुरू होने से पहले ही कतारों में लग गए हैं। चनपटिया सीट के लिए कई प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस, भाजपा और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी शामिल हैं।
डिजिटल डेस्क, पश्चिम चंपारण। Chanpatia Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है, उनमें एक चनपटिया सीट भी शामिल है। यहां चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से पहले ही मतदाता कतारों में लगे दिख रहे हैं।
चनपटिया विधानसभा के प्रत्याशी
1. अभिषेक रंजन -कांग्रेस
2. उमाकांत सिंह-भाजपा
3. त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीश कश्यप-जन सुराज पार्टी
4. विपिन बिहारी उर्फ विपिन नाथ तिवारी-लोकतांत्रिक जन सुराज पार्टी
5. मोहम्मद सोएब-निर्दलीय
