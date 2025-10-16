Samrat Choudhary Nomination: भाजपा के सम्राट चौधरी ने तारापुर से किया नामांकन, क्या बिहार चुनाव में बना पाएंगे जीत का रिकार्ड?
डिप्टी सीएम ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र से किया नामांकन-नामांकन के बाद ईदगाह मैदान में सभा को भी करेंगे संबोधित
जागरण संवाददाता, मुंगेर। Samrat Choudhary Nomination बिहार चुनाव 2025 के लिए मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के रूप में गुरुवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर एसडीओ के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वे एक विधायक के रूप में तारापुर क्षेत्र की जनता के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। मेरे पिता ने तथा माता जी ने क्षेत्र की सेवा की। राजीव कुमार सिंह ने सेवा की और अब वे विधायक के रूप में सेवा करेंगे।
सम्राट चौधरी ने कहा कि एक ओर विनाशकारी लोग हैं तो दूसरी ओर विकाश पुरुष नीतीश कुमार हैं। एक ने 15 वर्ष तक बिहार को लूटा तो कांग्रेस ने 55 वर्ष तक देश को लूटा। उन्होंने कहा कि पहले लोग मुंबई में मरीन ड्राइव देखते थे, अब मुंगेर भागलपुर के लोग भी मरीन ड्राइव का आनंद लेंगे। पूर्व बिहार का मुंगेर, भागलपुर बांका आदि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहां लगभग 36000 करोड़ का निवेश आया है। अभी और निवेश आएगा। जनता के सभी अधूरे सपने को पूरा करेंगे। बता दें कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी तारापुर से छह बार जीतकर विधायक चुने गए हैं। ऐसे में सम्राट के सामने इस चुनाव में जीत हासिल करने और पारिवारिक परंपरा से आगे बढ़कर नया रिकार्ड बनाने की कड़ी चुनौती है।
