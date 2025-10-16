Samrat Choudhary Nomination: भाजपा के सम्राट चौधरी ने तारापुर से किया नामांकन, क्या बिहार चुनाव में बना पाएंगे जीत का रिकार्ड?

Samrat Choudhary Nomination: बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। डिप्टी सीएम ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र से एसडीओ के समक्ष अपना नामांकन प्रपत्र भरा। नामांकन के बाद ईदगाह मैदान में सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र की जनता से विकास के वादे किए। सम्राट चौधरी के नामांकन में तारापुर से छह बार विधायक रहे सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी मौजूद रहे। अधूरे सपने को करेंगे पूरा - सम्राट चौधरी --------------------------डिप्टी सीएम ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र से किया नामांकन-नामांकन के बाद ईदगाह मैदान में सभा को भी करेंगे संबोधित----------------------------------मुंगेर : तारापुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के रूप में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर एसडीओ के समक्ष नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वे एक विधायक के रूप में तारापुर क्षेत्र की जनता के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। मेरे पिता ने तथा माता जी ने क्षेत्र की सेवा की। राजीव कुमार सिंह ने सेवा की और अब वे विधायक के रूप में सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ओर विनाशकारी लोग हैं तो दूसरी ओर विकाश पुरुष नीतीश कुमार हैं। एक ने 15 वर्ष तक बिहार को लूटा तो कांग्रेस ने 55 वर्ष तक देश को लूटा। उन्होंने कहा कि पहले लोग मुंबई में मरीन ड्राइव देखते थे, अब मुंगेर भागलपुर के लोग भी मरीन ड्राइव का आनंद लेंगे। पूर्व बिहार का मुंगेर, भागलपुर बांका आदि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहां लगभग 36000 करोड़ का निवेश आया है। अभी और निवेश आएगा। जनता के सभी अधूरे सपने को पूरा करेंगे।

