    18 बूथों पर नहीं पहुंचे एक भी मतदाता, रामनगर के 22 गांवों के 15000 हजार मतदाता नाराज, सीतामढ़ी में भी बहिष्कार

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    बिहार के रामनगर में 18 बूथों पर एक भी वोट नहीं पड़ा, क्योंकि 22 गांवों के लगभग 15000 मतदाताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मतदान का बहिष्कार किया। वहीं सीतामढ़ी में भी ऐसा ही हुआ। यहां ग्रामीणों का कहना है कि निर्दोषों पर दर्ज केस वापस करें, प्रशासन ने उन्हें मनाने की कोशिश की, पर वे नहीं माने।

    रामनगर विधानसभा के दोन क्षेत्र में मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे मतदाता। जागरण

    जागरण संवाददाता, बगहा। रामनगर विधानसभा के दोन क्षेत्र में कुछ जगहों पर मतदान बहिष्कार का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के करीब 22 गांवों के 18 बूथों पर एक भी मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचे हैं। लगभग 15 हजार मतदाता इन बूथों पर मतदान से दूर हैं।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि वे विकास कार्यों की उपेक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी से नाराज हैं, इसलिए मतदान का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद  समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएम के मौके पर पहुंचने की चर्चा तेज है।

    प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और ग्रामीणों को मतदान के लिए मनाने की कोशिशें भी जारी है। फिलहाल अन्य जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है।

    सोनवा में मतदान का बहिष्कार, निर्दोषों पर दर्ज केस वापसी की मांग

    सीतामढ़ी। बथनाहा प्रखंड के बथनाहा पूर्वी पंचायत के सोनवा गांव स्थित मतदान केंद्र संख्या 350, 351 और 352 पर मंगलवार को ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। सुबह से शाम तक तीनों बूथों पर एक भी वोट नहीं पड़ा।

    ग्रामीणों ने बताया कि कुछ माह पूर्व हुए सड़क जाम प्रकरण में पुलिस ने गांव के कई निर्दोष लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इसी के विरोध में उन्होंने मतदान से दूरी बना ली। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक निर्दोषों पर से मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वे वोट नहीं देंगे। सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को मतदान के लिए मनाने का प्रयास किया।

    अधिकारियों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी और मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिर भी ग्रामीण अपने निर्णय पर कायम रहे, जिससे तीनों बूथों पर दिनभर सन्नाटा पसरा रहा।

    मतदान के दौरान 13 लोग हिरासत में

    शिवहर में मतदान के दौरान विधि व्यवस्था में खलल डालने के आरोप में अलग- अलग स्थानों से 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसडीपीओ सुशील कुमार ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा तरियानी में शराब पीकर हंगामा करने के मामले में तरियानी प्रखंड प्रमुख प्रीति सिंह के पति राहुल कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है।