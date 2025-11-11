18 बूथों पर नहीं पहुंचे एक भी मतदाता, रामनगर के 22 गांवों के 15000 हजार मतदाता नाराज, सीतामढ़ी में भी बहिष्कार

जागरण संवाददाता, बगहा। रामनगर विधानसभा के दोन क्षेत्र में कुछ जगहों पर मतदान बहिष्कार का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के करीब 22 गांवों के 18 बूथों पर एक भी मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचे हैं। लगभग 15 हजार मतदाता इन बूथों पर मतदान से दूर हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे विकास कार्यों की उपेक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी से नाराज हैं, इसलिए मतदान का बहिष्कार किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएम के मौके पर पहुंचने की चर्चा तेज है।

प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और ग्रामीणों को मतदान के लिए मनाने की कोशिशें भी जारी है। फिलहाल अन्य जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। सोनवा में मतदान का बहिष्कार, निर्दोषों पर दर्ज केस वापसी की मांग सीतामढ़ी। बथनाहा प्रखंड के बथनाहा पूर्वी पंचायत के सोनवा गांव स्थित मतदान केंद्र संख्या 350, 351 और 352 पर मंगलवार को ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। सुबह से शाम तक तीनों बूथों पर एक भी वोट नहीं पड़ा।

ग्रामीणों ने बताया कि कुछ माह पूर्व हुए सड़क जाम प्रकरण में पुलिस ने गांव के कई निर्दोष लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इसी के विरोध में उन्होंने मतदान से दूरी बना ली। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक निर्दोषों पर से मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वे वोट नहीं देंगे। सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को मतदान के लिए मनाने का प्रयास किया।