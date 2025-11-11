Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bettiah vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू, यहां से कई दिग्गज मैदान में

    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:28 AM (IST)

    पश्चिम चंपारण के बेतिया विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है। मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, खासकर युवाओं और महिलाओं में। कई प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं, और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar vidhan sabha chunav 2025 LIVE News Updates: मतदान के बाद जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और पत्नी अन्नू कुमारी। जागरण

    डिजिटल डेस्क, पश्चिम चंपारण। Bettiah Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है, उनमें एक बेतिया सीट भी शामिल है। यहां चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से पहले ही मतदाता कतारों में लगे दिख रहे हैं। अभी मतदान शुरू ही हुआ है, लेकिन युवा और महिलाओं में खासा जोश नजर आ रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की रफ्तार और तेज होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेतिया विधानसभा

    1. रेणु देवी-भाजपा
    2. वशी अहमद-कांग्रेस
    3.अनिल कुमार सिंह -जन सुराज पार्टी
    4. छ़ठु शर्मा-जागरूक जनता पार्टी
    5. सतीश कुमार-सुधारवादी पार्टी
    6. रोहित कुमार सिकारिया-निर्दलीय