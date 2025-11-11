Bettiah vidhan sabha chunav 2025 voting: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू, यहां से कई दिग्गज मैदान में
पश्चिम चंपारण के बेतिया विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है। मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, खासकर युवाओं और महिलाओं में। कई प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं, और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।
डिजिटल डेस्क, पश्चिम चंपारण। Bettiah Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण और अंतिम चरण के तहत जिन सीटों पर अभी मतदान हो रहा है, उनमें एक बेतिया सीट भी शामिल है। यहां चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से पहले ही मतदाता कतारों में लगे दिख रहे हैं। अभी मतदान शुरू ही हुआ है, लेकिन युवा और महिलाओं में खासा जोश नजर आ रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की रफ्तार और तेज होगी।
बेतिया विधानसभा
1. रेणु देवी-भाजपा
2. वशी अहमद-कांग्रेस
3.अनिल कुमार सिंह -जन सुराज पार्टी
4. छ़ठु शर्मा-जागरूक जनता पार्टी
5. सतीश कुमार-सुधारवादी पार्टी
6. रोहित कुमार सिकारिया-निर्दलीय
