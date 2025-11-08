Language
    पटना में जिम के गेट पर टंगा था झोला, ऑनर ने देखा तो मिली एंजेल, हैरान कर देगा मामला

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:05 PM (IST)

    पटना में एक जिम मालिक को अपने जिम के गेट पर एक झोला मिला, जिसमें एक नवजात बच्ची थी। बच्ची का नाम एंजेल रखा गया है। मालिक ने पुलिस को सूचित किया, जो अब बच्ची के माता-पिता की तलाश कर रही है। मालिक ने बच्ची की देखभाल करने की इच्छा जताई है।

    Hero Image

    जिम के गेट में टंगा झोला और उसे उतारते जिम ऑनर।

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। राजधानी के राजीवनगर में एक जिम के गेट पर झोला टंगा था। सुबह में पहुंचे जिम ऑनर ने जब देखा तो उत्‍सुकता हुई। पास जाने पर उनकी आंखें फटी रह गई। उसमें एक नवजात बच्‍ची बिलख रही थी। 

    जिम ऑनर ने तुरंत बच्‍ची को निकालकर गोद में लिया और उसे पुचकारा। बच्‍ची के पूरे शरीर को मच्‍छरों ने काट कर सुजा दिया था। 

    वे बच्‍ची को लेकर डाक्‍टर के पास गए। ऊपरवाले की कृपा थी क‍ि बच्‍ची स्‍वस्‍थ थी। बस मच्‍छरों के काटने की वजह से शरीर पर दाने आ गए थे। 

    मच्‍छरों ने रातभर खूब काटा मासूम को 

    जिम ऑनर ने कहा क‍ि वे इस बच्‍ची को गोद लेंगे। बहरहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्‍ची को कौन इतनी बेरहमी से छोड़ गया, सभी उसे कोस रहे हैं। 

    यह घटना राजीवनगर रोड नंबर 18 की है। जिम के मालिक सौरभ ने बताया क‍ि सुबह करीब सात बजे वे जिम गए थे। इसी क्रम में बच्‍ची के बिलखने की आवाज सुनी। देखा क‍ि गेट में एक झोला टंगा है।

    झोले को खोला तो उसमें एक नवजात बच्‍ची थी। उन्‍होंने तुरंत उसे निकाला। रातभर बच्‍ची उसी झोले में थी, नतीजा मच्‍छरों ने उसके पूरे शरीर पर काट लिया।

    पुल‍िस ने कहा-प्रमाणपत्र लेना जरूरी

    सौरभ ने पुलिस को सूचना दी और बच्‍ची को डाक्‍टर के पास ले गए। डाक्‍टर ने चेकअप कर बताया क‍ि वह स्‍वस्‍थ है। चेहरे पर मच्‍छरों के काटने से थोड़ी एलर्जी हो गई थी। उसे टीका लगवा दिया गया है। 

    इतनी मासूम बच्‍ची को छोड़कर कौन गया, इसका पता नहीं चल सका है। बच्‍ची के उपचार के बाद सौरभ ने उसे गोद लेने का निर्णय लिया है। 

    उन्‍हें पहले एक बेटी और एक बेटा है। बावजूद वे इस बच्‍ची को गोद लेंगे। उन्‍होंने इसका नाम एंजेल रखा है। बच्‍ची अभी सौरभ के घर में ही है। परिवारवाले भी इस गुड़‍िया को पाकर काफी खुश हैं। पुलिस ने कहा है कि बाल संरक्षण इकाई से उन्‍हें प्रमाणपत्र लेना होगा।  