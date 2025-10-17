Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सारण रैली में गरजे अमित शाह: बिहार में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़कर बनाएंगे सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण में एक रैली को संबोधित करते हुए बिहार में भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी चुनावों में पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार बनाएगी। शाह ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और विकास के लिए भाजपा को समर्थन देने की अपील की।

    prefferd source google
    Hero Image

    सारण जिले के तरैया में कार्यक्रम को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

    संवाद सूत्र, तरैया (सारण)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सारण जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र के मंझोपुर गांव में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार की जनता से निर्भीक होकर आगामी 6 नवंबर को मतदान करने की अपील की। कहा कि तरैया से एनडीए प्रत्याशी जनक सिंह और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू सिंह सहित सारण की सभी दस सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जीताना जरूरी है, ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ और मजबूत हों। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाह ने कहा कि बिहार में विकास की बयार बह रही है और यह तभी जारी रह सकती है जब एनडीए की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सारण जिले से गलती से भी एक सीट महागठबंधन के खाते में चली गई, तो विकास की रफ्तार थम जाएगी।


    सभा के दौरान अमित शाह ने जनता से सवाल किया कि बिहार में विकास चाहिए या जंगलराज, जिस पर भीड़ ने एक स्वर में जवाब दिया, विकास। इस पर शाह ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि जनता अब फिर से लालू-राज नहीं चाहती। उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालू एंड राहुल कंपनी कभी भी बिहार को विकास की राह पर नहीं ले जा सकती।


    उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार में सड़कों, बिजली, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो काम किए हैं, वे पिछले शासनकाल की तुलना में ऐतिहासिक हैं। शाह ने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार चोर रास्ते से भी जंगलराज को बिहार में लौटने नहीं देंगे।”


    सभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और उन्होंने अमित शाह के भाषण के दौरान “फिर एक बार, एनडीए सरकार” के नारे लगाए। सभा समाप्त होने के बाद गृह मंत्री शाह हेलीकॉप्टर से पटना के लिए रवाना हो गए।