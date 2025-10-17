सारण रैली में गरजे अमित शाह: बिहार में 20 साल का रिकॉर्ड तोड़कर बनाएंगे सबसे बड़ी बहुमत वाली सरकार

संवाद सूत्र, तरैया (सारण)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सारण जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र के मंझोपुर गांव में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार की जनता से निर्भीक होकर आगामी 6 नवंबर को मतदान करने की अपील की। कहा कि तरैया से एनडीए प्रत्याशी जनक सिंह और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू सिंह सहित सारण की सभी दस सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जीताना जरूरी है, ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ और मजबूत हों।

शाह ने कहा कि बिहार में विकास की बयार बह रही है और यह तभी जारी रह सकती है जब एनडीए की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सारण जिले से गलती से भी एक सीट महागठबंधन के खाते में चली गई, तो विकास की रफ्तार थम जाएगी।



सभा के दौरान अमित शाह ने जनता से सवाल किया कि बिहार में विकास चाहिए या जंगलराज, जिस पर भीड़ ने एक स्वर में जवाब दिया, विकास। इस पर शाह ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि जनता अब फिर से लालू-राज नहीं चाहती। उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालू एंड राहुल कंपनी कभी भी बिहार को विकास की राह पर नहीं ले जा सकती।



उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार में सड़कों, बिजली, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो काम किए हैं, वे पिछले शासनकाल की तुलना में ऐतिहासिक हैं। शाह ने दावा किया कि नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार चोर रास्ते से भी जंगलराज को बिहार में लौटने नहीं देंगे।”