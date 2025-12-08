अलग-अलग डिजाइन वाले सिक्कों को लेकर उलझन में हैं आप? RBI ने बताया कैसे करें असली की पहचान
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सिक्कों को लेकर फैली अफवाहों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। RBI ने कहा है कि अलग-अलग डिजाइन के सभी सिक्के वैध हैं और उन्हें ल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शाम को सब्जी लेने जाएं तो अक्सर दुकानदार 1 या 2 रुपये का सिक्का लौटाते हुए कह देता है- "ये सिक्का नहीं चलता साब!" कई बार लोग हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर कौन-सा सिक्का चलता है और कौन-सा नहीं। देश के कई शहरों में ऐसे किस्से आम हैं। किसी को लगता है 2 रुपये का गोल सिक्का बंद हो गया, कोई कहता है 1 रुपये का छोटा सिक्का नकली है।
इसी तरह की अफवाहों को खत्म करने के लिए रिजर्व बैंक (RBI) ने अब साफ और सीधा संदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि सभी सिक्के वैध हैं और इन्हें लेने-देने से किसी को मना नहीं करना चाहिए।
RBI का सार्वजनिक संदेश
RBI समय-समय पर नोट और सिक्कों को लेकर लोगों को जागरूक करता रहता है। कभी सर्कुलर के जरिए, तो कभी सोशल मीडिया पर। इस बार बैंक ने व्हाट्सऐप के जरिए जानकारी जारी की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक यह बात पहुंच सके। RBI ने कहा है कि सिक्कों को लेकर जो भी गलत जानकारियां या अफवाहें फैलती हैं, उन पर बिल्कुल भरोसा न करें।
अलग-अलग डिजाइन के सिक्के भी मान्य
RBI के मैसेज में सबसे जरूरी बात यह बताई गई कि एक ही मूल्य वाले सिक्कों के कई डिजाइन हो सकते हैं, लेकिन सभी वैध रहते हैं। यानी 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये के चाहे जैसे भी दिखने वाले सिक्के होंसब चलन में स्वीकार किए जाने चाहिए। RBI ने यह भी कहा कि 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये तक के सभी सिक्के लीगल टेंडर हैं और लंबे समय तक चलते हैं।
दुकानदार मनमानी नहीं कर सकते
इस संदेश के बाद स्पष्ट है कि कोई भी दुकानदार या व्यापारी सिक्का यह कहकर नहीं लौटा सकता कि यह नहीं चलता। जब तक RBI ने किसी सिक्के को बंद न किया हो, हर सिक्का वैध है और लेन-देन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह RBI ने सिक्कों पर चल रही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन खत्म कर दी है।
