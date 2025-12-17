Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CNG-PNG Rate: 1 जनवरी 2026 से सस्ती हो जाएगी सीएनजी-पीएनजी, कितनी कम होंगी कीमत?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा टैरिफ समायोजन की घोषणा के अनुसार, सीएनजी और पीएनजी की कीमतें 1 जनवरी 2026 से कम हो जाएंग ...और पढ़ें

    Hero Image

    1 जनवरी 2026 से सस्ती हो जाएगी सीएनजी-पीएनजी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की ओर से घोषित टैरिफ समायोजन एक जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। इससे वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों में प्रयोग होने वाली पीएनजी की कीमतों में कमी आएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीएनजीआरबी के सदस्य एके तिवारी ने एक साक्षात्कार में बताया कि नया एकीकृत टैरिफ ढांचा उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 2-3 रुपये की बचत करेगा, जो राज्य और लागू करों के आधार पर निर्भर करेगा।

    उन्होंने कहा कि टैरिफ ढांचे को सरल बनाते हुए क्षेत्रों की संख्या को तीन से घटाकर दो कर दिया गया है। पहले, 2023 में घोषित प्रणाली के तहत टैरिफ को दूरी आधारित तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। इसमें 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 42 रुपये, 300-1,200 किलोमीटर के लिए 80 रुपये और 1,200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 107 रुपये निर्धारित किए गए थे। अब केवल दो क्षेत्र होंगे।

    पहला क्षेत्र सीएनजी और घरेलू पीएनजी ग्राहकों के लिए पूरे देश में लागू होगा। पहले क्षेत्र के लिए एकीकृत दर अब 54 रुपये तय की गई है, जो पहले के 80 रुपये और 107 रुपये के मुकाबले कम है। यह नया टैरिफ ढांचा देश में कार्यरत 40 सिटी गैस वितरण कंपनियों द्वारा कवर किए गए 312 भौगोलिक क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा।

    पीएनजीआरबी ने यह सुनिश्चित किया है कि इस समायोजित टैरिफ का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए और नियामक इसकी सक्रिय रूप से निगरानी करेगा। तिवारी ने कहा कि हमारा कार्य उपभोक्ताओं और इस व्यवसाय में ऑपरेटरों के हितों का संतुलन बनाना है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)