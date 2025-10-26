क्या है Ant Mill... जब सैकड़ों चींटियां एक ही गोल घेरे में घूमकर दे देती हैं जान?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, जमीन पर हजारों चींटियां हैं, लेकिन वह किसी खाने की तलाश में नहीं हैं, बल्कि एक विशाल घूमते हुए पहिये की तरह गोल घेरे में फंस गई हैं। वह रुकती नहीं, वह थकती नहीं, बस लगातार दौड़ती रहती हैं... जब तक कि एक-एक करके गिरकर मर नहीं जातीं! जी हां, प्रकृति का यह नजारा जितना हैरान करने वाला है, उतना ही दुखद भी। वैज्ञानिक इसे 'एंट मिल' (Ant Mill) कहते हैं, यानी एक ऐसा जानलेवा लूप जो चींटियों को सीधे मौत के मुंह में खींच लेता है।

चींटियों का GPS हो जाता है फेल एंट मिल की यह घटना अक्सर आर्मी चींटियों (Army Ants) में देखी जाती है, जो हमेशा झुंड में चलती हैं। असल में, ये चींटियां अपनी दिशा तय करने के लिए एक खास तरह की गंध छोड़ती हैं, जिसे फेरोमोन (Pheromones) कहते हैं। जब यह झुंड किसी वजह से अपनी मुख्य लाइन से भटक जाता है, तो चींटी के पीछे वाली चींटी अपनी आगे वाली चींटी के फेरोमोन को ही अपने रास्ते का निशान मान लेती है। अपनी ही गंध के धोखे में आ जाती हैं चींटियां जब ऐसा होता है कि पहली चींटी घूमकर फिर से अपनी ही फेरोमोन वाली लाइन पर आ जाती है, तो एक गोल घेरा (Circular Loop) बन जाता है। अब हर चींटी यह सोचती है कि वह अपनी साथी का पीछा कर रही है और अपने बिल की ओर जा रही है। वे लगातार, बिना रुके, उस गोल घेरे में घूमती रहती हैं। वे न तो खाना खाती हैं और न ही पानी पीती हैं।