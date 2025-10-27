Language
    दिल्ली में नशे की हालत में युवक ने खुद ही काट ली गर्दन, अस्पताल में इलाज जारी

    By Shamse Alam Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:17 AM (IST)

    दिल्ली के प्रेम नगर में एक युवक सड़क किनारे घायल मिला। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। घायल की पहचान गोपाल के रूप में हुई, जिसने खुद को घायल करने की बात कही। पुलिस जांच में पता चला कि गोपाल नशे का आदी है और नशे में अक्सर आपा खो बैठता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दिल्ली: नशे में युवक ने खुद को किया घायल, पुलिस जांच जारी

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। प्रेम नगर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह एक युवक सड़क किनारे खून से लथपथ मिला। स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ युवक को देखकर इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंची।

    जहां हालत गंभीर देख घायल को अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल की पहचान गोपाल निवासी नांगोलई, जेज कॉलोनी के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान, घायल ने बताया कि उसने खुद को घायल कर लिया था।

    रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि 26 अक्ततूबर की सुबह प्रेम नगर के जानी पब्लिक स्कूल के पास 70 फुटा रोड पर एक घायल व्यक्ति के पड़े होने की जानकारी मिली।

    जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि एक घायल व्यक्ति की गर्दन पर कट के निशान थे। पुलिस ने घायल के पिता से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि घायल नशे का आदी है और नशे के ओवरडोज के कारण, वह अक्सर खुद पर काबू खो देता है और गुस्सैल हो जाता है और ऐसी हालत में उसने खुद को घायल कर लिया होगा। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्राइम व एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कई साक्ष्य जुटाए हैं।