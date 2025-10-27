दिल्ली में नशे की हालत में युवक ने खुद ही काट ली गर्दन, अस्पताल में इलाज जारी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। प्रेम नगर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह एक युवक सड़क किनारे खून से लथपथ मिला। स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ युवक को देखकर इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंची।

जहां हालत गंभीर देख घायल को अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल की पहचान गोपाल निवासी नांगोलई, जेज कॉलोनी के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान, घायल ने बताया कि उसने खुद को घायल कर लिया था।

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि 26 अक्ततूबर की सुबह प्रेम नगर के जानी पब्लिक स्कूल के पास 70 फुटा रोड पर एक घायल व्यक्ति के पड़े होने की जानकारी मिली।

जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि एक घायल व्यक्ति की गर्दन पर कट के निशान थे। पुलिस ने घायल के पिता से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि घायल नशे का आदी है और नशे के ओवरडोज के कारण, वह अक्सर खुद पर काबू खो देता है और गुस्सैल हो जाता है और ऐसी हालत में उसने खुद को घायल कर लिया होगा। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्राइम व एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कई साक्ष्य जुटाए हैं।