जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर राहुल गांधी का नाम या तस्वीर होने के कारण वैध पोस्ट स्वचालित प्रणाली से प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया है।

साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के नियम- चार(चार) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

याचिका में क्या कहा गया है?

यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव व इंटरनेट मीडिया प्रमुख मनु जैन ने याचिका में कहा कि संगठन और उसके सदस्यों, कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों की पोस्ट बिना पूर्व सूचना, कारण बताए या पक्ष रखने का मौका दिए हटाई जा रही हैं। याचिका में मेटा प्लेटफार्म्स पर आरोप लगाया गया है कि उसका सिस्टम राहुल गांधी के नाम और तस्वीर को कीवर्ड मानकर पोस्ट रोकता है।