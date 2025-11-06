Language
    अनुनय सूद से मिशा अग्रवाल तक: वो पांच युवा इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी अचानक बुझ गई चमकती जिंदगी

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    पांच युवा इन्फ्लुएंसर्स अनुनय सूद से मिशा अग्रवाल तक की छोटी उम्र में हुई मौत की कहानियां सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उनकी प्रेरणा भरी जिंदगी आज भी लाखों फॉलोअर्स को जीने, हिम्मत रखने और सेहत का खयाल रखने का सबक दे रही है।

    सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कम उम्र में छोड़ गए दुनिया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया में कई चेहरे ऐसे उभरते हैं जो लाखों लोगों को जोड़ते हैं, हंसाते हैं और सपने दिखाते हैं। लेकिन कभी-कभी ये चेहरे बहुत जल्दी हमसे छिन जाते हैं, छोड़ जाते हैं एक खालीपन जो शब्दों से बयां नहीं होता।

    हाल के वर्षों में कई युवा इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी छोटी उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी कहानियां आज भी हमें जीने का सबक दे रही हैं। आइए, देखते हैं भारत के पांच इन्फ्लुएंसर्स की कहानी जो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए लेकिन उनकी प्रेरणा आज भी जिंदा है।

    1. अनुनय सूद

    अनुनय दुबई में रहते थे। वे ट्रैवल फोटोग्राफर थे। उनकी तस्वीरें दुनिया घूमने की प्रेरणा देती थीं। नवंबर 2025 में सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी फोटो आज भी लोगों को नई जगहों पर जाने के लिए उत्साहित करती हैं।

    अनुनय सूद। Pic Credit- सोशल मीडिया

    2. मिशा अग्रवाल

    मिशा एक इन्फ्लुएंसर और बिजनेसवुमन थीं। अप्रैल 2025 में 25 साल की होने से पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाहर से खुश दिखती थीं, लेकिन अंदर से परेशान थीं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मदद मांगना गलत नहीं है।

    मिशाअग्रवाल। Pic Credit- सोशल मीडिया

    3. आन्वी कामदार

    आन्वी कंटेंट बनाती थीं। जुलाई 2024 में एक झरने के पास वीडियो शूट करते वक्त उनकी मौत हो गई। वे साहसी थीं। उनकी कहानी याद दिलाती है कि जोखिम लेते वक्त सुरक्षा का ध्यान रखें।

    आन्वी कामदार। Pic Credit- सोशल मीडिया

    4. अंकित कलरा

    अंकित इंशा घई कलरा के पति थे। वे डिजिटल क्रिएटर थे। अगस्त 2024 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी मुस्कान सबको पसंद थी। वे हमें बताते हैं कि सेहत का खयाल हर उम्र में जरूरी है।

    अंकित कालरा। Pic Credit- सोशल मीडिया

    5. सूरभी जैन

    सूरभी फैशन इन्फ्लुएंसर थीं। अप्रैल 2024 में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया। बीमारी के दौरान भी वे पॉजिटिव रहती थीं। उनकी हिम्मत आज भी लोगों को मजबूत बनने की ताकत देती है।

    सूरभी जैन। Pic Credit- सोशल मीडिया