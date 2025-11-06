अनुनय सूद से मिशा अग्रवाल तक: वो पांच युवा इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी अचानक बुझ गई चमकती जिंदगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया की चकाचौंध भरी दुनिया में कई चेहरे ऐसे उभरते हैं जो लाखों लोगों को जोड़ते हैं, हंसाते हैं और सपने दिखाते हैं। लेकिन कभी-कभी ये चेहरे बहुत जल्दी हमसे छिन जाते हैं, छोड़ जाते हैं एक खालीपन जो शब्दों से बयां नहीं होता।

हाल के वर्षों में कई युवा इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी छोटी उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी कहानियां आज भी हमें जीने का सबक दे रही हैं। आइए, देखते हैं भारत के पांच इन्फ्लुएंसर्स की कहानी जो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए लेकिन उनकी प्रेरणा आज भी जिंदा है।