Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो सड़क हादसों से दहला यमुनापार: अनियंत्रित ट्रक ने रैपिडो चालक को कुचला, रिक्शा की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:48 AM (IST)

    दिल्ली के यमुनापार में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की जान चली गई। पहली घटना में, एक अनियंत्रित ट्रक ने एक रैपिडो चालक को कुचल दिया, जिससे ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पूूर्वी दिल्ली। यमुनापार में दो अलग-अलग जगह हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। खजूरी खास थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने एक रैपिडो बाइक चालक को कुचल दिया। हादसे में चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हिमांशु के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरा मामला जगतपुरी थाना क्षेत्र का है। एक ई-रिक्शा ने स्कूटी सवार बुजुर्ग दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बुरी तरह घायल को गए। दोनों को डा. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां डाक्टरों ने बुजुर्ग महिला सतनाम कौर को मृत घोषित कर दिया। इनके पति राजेंद्र सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों ही हादसों में आरोपित मौके से फरार हो गए।

    हिमांशु अपने परिवार के साथ नंद नगरी में रहते थे। वह रैपिडो बाइक चलाते थे। मंगलवार शाम 4:30 बजे वह रैपिडो बाइक लेकर जा रहे थे। जब वह खजूरी पुश्ते पर पुलिस कैंप के पास पहुंचे, तभी पीछे से ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। एंबुलेंस से उन्हें जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    वहीं सतनाम कौर अपने परिवार के साथ जगतपुरी इलाके में रहती थीं। मंगलवार शाम को वह अपने पति के साथ स्कूटी पर सवार होकर किसी काम से जा रही थी। जब वह बाबा करण सिंह गुरुद्वारे के पास पहुंची तभी पीछे से ई-रिक्शा ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी।