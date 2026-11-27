बैठक में पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

पिछली बैठक में चेयरमैन जितेंद्र महाजन अपने साथ गांजा और स्मैक की पुड़िया लेकर पहुंचे थे, जिसे उन्होंने रिहायशी क्षेत्रों से खरीदा था। ताजा बैठक में पुलिस अधिकारी यह जवाब नहीं दे सके कि कलंदर कॉलोनी, पुरानी सीमापुरी और कोढ़ी कॉलोनी के पास से खरीदे गए इन नशीले पदार्थों के मामले में क्या ठोस कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने कानूनी खामियों का हवाला देते हुए मजबूरी जताई कि तस्करों की गिरफ्तारी के बाद अक्सर रिमांड नहीं मिल पाता, जिससे नशे के पूरे नेटवर्क (चेन) तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।

प्रमुख हॉटस्पॉट और मिलीभगत के आरोप यमुनापार में कलंदर कॉलोनी, सीलमपुर झुग्गियां, वेलकम की जनता कॉलोनी, कोढ़ी कॉलोनी और सनलाइट कॉलोनी नशे के बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जहां गांजा, स्मैक और हेरोइन आसानी से उपलब्ध हैं। स्थानीय सूत्रों का आरोप है कि पुलिस के कुछ कर्मियों—जिनमें स्पेशल स्टाफ, नारकोटिक्स और थानों की क्रैक टीम के सदस्य शामिल हैं—की सांठगांठ से यह अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। शिकायतों के बाद कार्रवाई के नाम पर केवल बीट कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, जबकि थानाध्यक्ष या एसीपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होती।

बड़े तस्कर पुलिस की पकड़ से बाहर सीलमपुर, वेलकम, विवेक विहार, नंद नगरी, शास्त्री पार्क और सीमापुरी थाना क्षेत्रों में नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर फैला है। सूत्रों के अनुसार, कुख्यात गैंगस्टर छेनू पहलवान, नंद नगरी का घोषित बदमाश अमित कल्याण, सीमापुरी क्षेत्र से पिंकी, टोनी, जाने आलम, सलीम पहलवान, केपी और सुंदर नगरी से सत्ते जैसे बड़े नाम इस धंधे से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोप है कि पुलिस केवल छोटी पुड़िया बेचने वालों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा लेती है, लेकिन बड़े तस्करों पर शिकंजा कसने में विफल रही है।