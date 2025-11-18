Language
    Delhi News: यमुना विहार के पार्कों में लौटेगी हरियाली, दिल्ली नगर निगम ने तैयार की रूपरेखा

    By Ashish Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:18 AM (IST)

    यमुना विहार वार्ड के पार्कों को एसटीपी के उपचारित पानी से हरा-भरा किया जाएगा। इसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी और स्वचालित स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम ने परियोजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनजीटी के आदेशों का पालन करते हुए, पार्कों में एसटीपी के पानी का उपयोग किया जाएगा, जिससे पार्कों की बदहाल स्थिति में सुधार होगा।

    यमुना विहार वार्ड के पार्कों को एसटीपी के उपचारित पानी से हरा-भरा किया जाएगा।

    आशीष गुप्ता, पूर्वी दिल्ली। यमुना विहार वार्ड के पार्कों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के उपचारित पानी से हरा-भरा बनाया जाएगा। एसटीपी से प्रत्येक पार्क तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पार्कों में स्वचालित स्प्रिंकलर लगाए जाएँगे, जो पानी का छिड़काव करेंगे। यमुनापार में यह एक पायलट प्रोजेक्ट होगा।

    दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी ज़ोन ने इस परियोजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सलाहकार एक सर्वेक्षण करेगा और यह निर्धारित करेगा कि कितने पार्कों में पानी की आपूर्ति हो पाएगी और पाइपलाइन की कितनी लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। सफल होने पर, इस परियोजना को अन्य वार्डों के पार्कों में भी लागू किया जाएगा।

    वर्तमान में, यमुना विहार में 33.95 एकड़ क्षेत्र में फैले 73 नगर निगम पार्क हैं, जिनमें बड़े और छोटे दोनों शामिल हैं। इनमें से कई पानी की कमी के कारण वीरान पड़े हैं। पार्कों में घास तक नहीं है। पेड़ तो हैं, लेकिन फूलों की क्यारियाँ गायब हैं। इन पार्कों को पानी उपलब्ध कराने के लिए कर्दमपुरी के पास वज़ीराबाद रोड स्थित दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी से उपचारित पानी लाने की योजना है।

    एनजीटी के आदेशों का पालन

    एनजीटी ने आदेश दिया है कि पार्कों में एसटीपी के उपचारित पानी का इस्तेमाल किया जाए। 2019 में, एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया था कि प्रत्येक एसटीपी से पाँच किलोमीटर के दायरे में स्थित पार्कों तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। इस योजना के माध्यम से, एनजीटी के इन आदेशों और निर्देशों का पालन करने की तैयारी चल रही है।

    हर वार्ड के पार्क पानी के बिना बदहाल स्थिति में 

    यमुनापार में कुल 2,105 नगर निगम पार्क हैं। इनमें से 597 शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में और 1,508 शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में हैं। इन पार्कों में पहले सिंचाई के लिए सबमर्सिबल के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। भूजल दोहन को रोकने के एनजीटी के आदेश के बाद, पार्कों में सबमर्सिबल जल प्रणालियाँ बंद कर दी गईं। नतीजतन, हर वार्ड के पार्क पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर पार्कों में पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालाँकि, निगम के पास हर पार्क में टैंकर से पानी पहुँचाने के संसाधन नहीं हैं।

    यह एक अच्छी परियोजना होगी। प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर एक परियोजना योजना तैयार की जाएगी। जल्द ही एक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। इससे एसटीपी के पानी का पुनः उपयोग संभव हो सकेगा।
    पुनीत शर्मा, अध्यक्ष, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम