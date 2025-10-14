Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छठ पूजा के दौरान यमुना में नहीं दिखेगा झाग! दिल्ली जल बोर्ड ने उठाए ये कदम

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:35 PM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि छठ पर्व पर यमुना में झाग नहीं दिखेगा, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड जल मंत्री की देखरेख में काम कर रहा है ताकि यमुना में झाग न हो। भाजपा सरकार यमुना किनारे भव्य छठ उत्सव मनाने की योजना बना रही है। यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बेहतर बनाने और नालों के गंदे पानी को रोकने की योजना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि छठ पर्व पर यमुना में झाग नहीं दिखेगा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि छठ पर्व के दौरान यमुना की सतह पर झाग नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। छठ पूजा समारोह के लिए घाटों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा, "दिल्लीवासी इस साल दिवाली के बाद भव्य छठ पर्व देखेंगे। जल मंत्री की देखरेख में दिल्ली जल बोर्ड आवश्यक कदम उठा रहा है। इस प्रयास से यह सुनिश्चित होगा कि यमुना में झाग न दिखाई दे।"

    भाजपा सरकार ने यमुना नदी के दोनों किनारों और शहर के अन्य स्थानों पर भव्य छठ उत्सव मनाने की योजना बनाई है। इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के उन्नयन और नए एसटीपी बनाने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं।

    नदी में गिरने वाले नालों का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया है। इसके आधार पर नालों से बहने वाले गंदे पानी को रोकने की योजना बनाई जा रही है।

    नदी में सीवेज और औद्योगिक कचरे के गिरने से पानी में झाग जमा हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में झागदार पानी में छठ पूजा करती महिलाओं की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस पर तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना हुई थी।