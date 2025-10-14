छठ पूजा के दौरान यमुना में नहीं दिखेगा झाग! दिल्ली जल बोर्ड ने उठाए ये कदम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि छठ पर्व के दौरान यमुना की सतह पर झाग नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। छठ पूजा समारोह के लिए घाटों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम चल रहा है।

उन्होंने कहा, "दिल्लीवासी इस साल दिवाली के बाद भव्य छठ पर्व देखेंगे। जल मंत्री की देखरेख में दिल्ली जल बोर्ड आवश्यक कदम उठा रहा है। इस प्रयास से यह सुनिश्चित होगा कि यमुना में झाग न दिखाई दे।" भाजपा सरकार ने यमुना नदी के दोनों किनारों और शहर के अन्य स्थानों पर भव्य छठ उत्सव मनाने की योजना बनाई है। इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के उन्नयन और नए एसटीपी बनाने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं।