    यमुना में क्यों बन रहा झाग, इसमें केमिकल डालने से नदी के इकोसिस्टम को कितना नुकसान?

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:36 PM (IST)

    यमुना में प्रदूषण बढ़ने से कालिंदी कुंज के पास जहरीला झाग तैर रहा है। झाग कम करने के लिए केमिकल का छिड़काव हो रहा है, जिसका पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे नदी के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है। 

    Hero Image

    यमुना में प्रदूषण बढ़ने से कालिंदी कुंज के पास जहरीला झाग तैर रहा है। फाइल फोटो

    संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली। यमुना में पानी की कमी की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी वजह से कालिंदी कुंज के पास यमुना की सतह पर ज़हरीला झाग तैर रहा है। झाग कम करने के लिए नावों से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं, इसे नदी और पानी वाले जीवों के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं और इसे तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि झाग हटाने के नाम पर नदी के इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।

    छठ पूजा के दौरान हथिनीकुंड बैराज से पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरों में बहने वाले पानी को रोककर यमुना में छोड़ा गया था। इस काफी साफ पानी से लोग सूर्य भगवान की पूजा कर पाए। 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक नदी में लगभग 1.1 मिलियन क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे प्रदूषण में काफी कमी आई।

    अब, नदी में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा में कमी से फिर से प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यमुना सिर्फ़ मेलों और इवेंट्स का जरिया नहीं है। इसे साफ और बिना रुकावट के रखने के लिए हथिनीकुंड से लगातार काफी पानी छोड़ा जाना चाहिए, साथ ही इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट और घरेलू सीवेज का बहना पूरी तरह से रोका जाना चाहिए।

    जल बोर्ड से पूरी जानकारी की मांग

    पिछले सालों में, फोम की समस्या को दूर करने के लिए छठ के दौरान करीब एक हफ्ते तक केमिकल का छिड़काव किया गया था। इस बार भी छिड़काव जारी है, और पर्यावरणविद इस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नदी और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था अर्थ वॉरियर्स के पंकज कुमार ने इस मुद्दे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, जल मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड को चिट्ठी लिखी है।

    उनका कहना है कि फोम हटाने के नाम पर 40 दिनों से ज्यादा समय से लगातार छिड़काव चल रहा है, और जानकारी मिली है कि यह काम अगले तीन महीने तक जारी रहेगा। कई साइंटिफिक स्टडी के अनुसार, सिलिकॉन-बेस्ड डिफॉमर इकोसिस्टम और जलीय जीवन के लिए असुरक्षित है। इसके तत्व पानी में दस साल से ज्यादा समय तक रहते हैं। छिड़काव से पानी की सतह पर एक परत बन जाती है, जिससे सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से फोम हटाने के इस तरीके की सुरक्षा पर सवाल उठाया है।

    बोर्ड ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने मांग की है कि जल बोर्ड स्प्रे करने से पहले की गई साइंटिफिक स्टडीज़, स्प्रे की मात्रा कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके, कब और कितना स्प्रे किया गया, और स्प्रे करने से पहले और बाद में नदी के पानी की क्वालिटी के बारे में जानकारी दे। दिल्ली जल बोर्ड ने अर्थ वॉरियर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया। हालांकि, बोर्ड के कई अधिकारी भी इस प्रोसेस से सहमत नहीं हैं।

    साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (SANDRP) के को-कन्वीनर बीएस रावत का कहना है कि यह असल समस्या को छिपाने के लिए किया जा रहा है। यह नदी को साफ करने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि, डिफॉर्मर्स का कम मात्रा में और कम समय के लिए इस्तेमाल करना समझ में आता है, लेकिन लंबे समय तक बड़ी मात्रा में उनका इस्तेमाल नदी की सेहत और पानी वाले जीवन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा, नदी से झाग हटाने में इस तरीके के असर को सपोर्ट करने वाली कोई इंडिपेंडेंट साइंटिफिक स्टडीज नहीं हैं।

    झाग पर हो रही है पॉलिटिक्स

    इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्टेट कन्वीनर सौरभ भारद्वाज और दूसरे नेता सोशल मीडिया पर यमुना में तैरते झाग की फोटो और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और इसे "BJP की नाकामी का झाग" बता रहे हैं। उनका कहना है कि दस महीने बीत जाने के बाद भी नदी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है।

    वहीं, BJP इसके लिए पिछली आम आदमी पार्टी सरकार को दोषी ठहरा रही है। दिल्ली BJP स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दस साल तक AAP सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रही। यमुना की सफाई के लिए दिए गए 6,500 करोड़ रुपये कहां खर्च हुए, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब मौजूदा सरकार ने प्लानिंग के साथ यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है।

    नदी में झाग क्यों बन रहा है?

    यमुना नदी में झाग बनने का मुख्य कारण नदी में बहने वाला बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इन केमिकल में डिटर्जेंट और फॉस्फेट जैसे केमिकल होते हैं। इन केमिकल का मिक्सचर, ओखला बैराज के पास ऊंचाई से गिरने वाले पानी के साथ मिलकर झाग बनाता है।

    सर्दियों में पानी का लेवल कम होने और टेम्परेचर गिरने पर यह समस्या और बढ़ जाती है। इसे ठीक करने के लिए, बिना ट्रीट किए सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को नदी में बहने से रोकना होगा। इसके लिए, पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को अपग्रेड करने का काम चल रहा है। 13 डीसेंट्रलाइज़्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया है।