यमुना में क्रूज यात्रा की आज होगी शुरुआत, ट्रैफिक एडवाइजरी- सोनिया विहार पुश्ता रोड पर जाने से बचें

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सोनिया विहार में मंगलवार को यमुना नदी में रिक्रिएशनल क्रूज सेवा का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

इसके तहत सोनिया विहार पुश्ता रोड पर सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान वाहन चालकों को जाम से बचाने और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात को नियंत्रित करने के साथ वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।