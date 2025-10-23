यमुना के पानी में डूबी थी महिला, 52 दिन बाद मिला शव; जांच में जुटी पुलिस
पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर यमुना खादर में 52 दिन पहले डूबी एक अधेड़ महिला का शव बरामद हुआ है। महिला की पहचान आशा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। सितंबर में यमुना का जलस्तर बढ़ने से यह हादसा हुआ था, जिसके बाद अब पानी सूखने पर शव मिला।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उस्मानपुर तीसरा पुश्ता यमुना खादर में एक अधेड़ महिला यमुना के पानी में डूब गई थी। 52 दिनों के बाद खादर से महिला का शव बरामद हुआ है। महिला की पहचान आशा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस ने बताया कि सितंबर के प्रारंभ में यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ऊपर चला गया था। खादर में यमुना का पानी भर गया था। शास्त्री पार्क झुग्गियों में रहने वाली एक महिला खादर गई थी और पानी में डूब गई थी। काफी तलाशने के बाद भी शव नहीं मिला था। खादर में पानी सूखने पर अब जाकर महिला का शव बरामद हुआ है।
