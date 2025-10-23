यमुना के पानी में डूबी थी महिला, 52 दिन बाद मिला शव; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उस्मानपुर तीसरा पुश्ता यमुना खादर में एक अधेड़ महिला यमुना के पानी में डूब गई थी। 52 दिनों के बाद खादर से महिला का शव बरामद हुआ है। महिला की पहचान आशा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।