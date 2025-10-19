डेढ़ साल पहले हुई थी शादी, हापुड़ में विवाहिता का शव मिलने से इलाके में खलबली

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। कोतवाली क्षेत्र के अब्दुल्लापुर में एक विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के तीतरिया गाँव निवासी लगभग 21 वर्षीय रेशमा की शादी गढ़ कोतवाली क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गाँव निवासी उमेश के साथ डेढ़ साल पहले हुई थी। शादी के लगभग चार महीने बाद रेशमा ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका पति उमेश गाँव में ही एक तेल मिल में काम करता है। शनिवार रात वह काम पर चला गया।