डेढ़ साल पहले हुई थी शादी, हापुड़ में विवाहिता का शव मिलने से इलाके में खलबली
गढ़मुक्तेश्वर के अब्दुल्लापुर में एक विवाहिता का शव पंखे से लटका मिला। मृतका रेशमा की शादी डेढ़ साल पहले उमेश से हुई थी और उसकी चार महीने की बेटी भी है। पति के काम से लौटने पर घटना का पता चला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच जारी है। मायके पक्ष ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर। कोतवाली क्षेत्र के अब्दुल्लापुर में एक विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के तीतरिया गाँव निवासी लगभग 21 वर्षीय रेशमा की शादी गढ़ कोतवाली क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गाँव निवासी उमेश के साथ डेढ़ साल पहले हुई थी। शादी के लगभग चार महीने बाद रेशमा ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका पति उमेश गाँव में ही एक तेल मिल में काम करता है। शनिवार रात वह काम पर चला गया।
रेशमा अपनी चार महीने की बेटी के साथ एक कमरे में सो रही थी, जबकि उमेश की बुजुर्ग माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। रविवार सुबह जब उमेश काम से लौटा तो उसने रेशमा को फंदे से लटका पाया। इससे परिवार में कोहराम मच गया।
घटना की सूचना रेशमा के मायके वालों को दी गई, जिन्होंने पुलिस को भी सूचना दी और मौके पर पहुँच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मायके पक्ष के लोगों ने दोपहर तक इस मामले में कोई शिकायत पत्र नहीं दिया था।
