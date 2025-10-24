दिल्ली में यमुना नदी में डूब गई थी महिला, दो महीने बाद मिला शव; पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल

पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर में यमुना खादर में डूबी एक अधेड़ महिला का शव दो महीने बाद बरामद हुआ है। महिला की पहचान आशा के रूप में हुई है, जो शास्त्री पार्क की झुग्गियों में रहती थी। सितंबर में यमुना का जलस्तर बढ़ने से वह खादर में डूब गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

यमुना में डूबी थी महिला, दो महीने बाद मिला शव