    दिल्ली में यमुना नदी में डूब गई थी महिला, दो महीने बाद मिला शव; पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:58 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर में यमुना खादर में डूबी एक अधेड़ महिला का शव दो महीने बाद बरामद हुआ है। महिला की पहचान आशा के रूप में हुई है, जो शास्त्री पार्क की झुग्गियों में रहती थी। सितंबर में यमुना का जलस्तर बढ़ने से वह खादर में डूब गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। उस्मानपुर तीसरा पुश्ता यमुना खादर में एक अधेड़ महिला यमुना नदी में डूब गई थी। लगभग दो महीने बाद खादर से महिला का शव बरामद हुआ है। महिला की पहचान आशा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस ने बताया कि सितंबर के प्रारंभ में यमुना का जलस्तर 206 मीटर से ऊपर चला गया था। खादर में यमुना का पानी भर गया था। शास्त्री पार्क झुग्गियों में रहने वाली एक महिला खादर गई थी और पानी में डूब गई थी। काफी तलाशने के बाद भी शव नहीं मिला था। खादर में पानी सूखने पर अब जाकर महिला का शव बरामद हुआ है।