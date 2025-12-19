Language
    हापुड़: बेटे की मौत और पति के कैंसर से तंग आकर महिला ने खाया जहर, हुई मौत

    By Dhrub Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:42 PM (IST)

    सिंभावली के सिकेड़ा गांव में 56 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, महिला अपने बेटे की मौत और पति के कैंस ...और पढ़ें

    सिंभावली के सिकेड़ा गांव में 56 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिंभावली। गुरुवार को थाना क्षेत्र के सिकेड़ा गांव में एक 56 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर स्टेशन हाउस ऑफिसर सुरेश कुमार अपनी टीम और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिंभावली थाना क्षेत्र के सिकेड़ा गांव की रहने वाली नेपाल की पत्नी सुंदरी, जिनकी उम्र लगभग 56 साल थी, की गुरुवार शाम को मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक महिला अपने बेटे की मौत और पति के कैंसर से पीड़ित होने के कारण मानसिक तनाव में थी।

    इसलिए महिला ने शाम को कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। यह पता चलने पर परिवार वालों ने उसे तुरंत पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया।

    स्टेशन हाउस ऑफिसर सुरेश कुमार ने बताया कि महिला की मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फोरेंसिक यूनिट ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं, और मिली जानकारी के आधार पर गहन जांच की जा रही है।