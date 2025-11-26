45 हजार की साड़ी पर हाथ साफ करने की फिराक में थी महिला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में स्टॉल से चोरी करते पकड़ा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर महंगी साड़ियां चोरी करने वाली एक महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर इसके कब्जे से चोरी की गई सात साड़ियां और एक सूट बरामद किया गया।

