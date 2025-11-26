45 हजार की साड़ी पर हाथ साफ करने की फिराक में थी महिला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में स्टॉल से चोरी करते पकड़ा
दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में साड़ियां चोरी करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला, जिसकी पहचान नीता सांगनी के रूप में हुई है, के पास से चोरी की सात साड़ियां और एक सूट बरामद किए गए। पुलिस आयुक्त आनंद कुमार मिश्रा के अनुसार, उसे स्टॉल संचालक ने चोरी करते हुए पकड़ा था। पूछताछ में उसने भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करने की बात स्वीकार की।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर महंगी साड़ियां चोरी करने वाली एक महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर इसके कब्जे से चोरी की गई सात साड़ियां और एक सूट बरामद किया गया।
वहीं, आरोपी महिला की पहचान विकास मार्ग की नीता सांगनी के रूप में हुई है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर मामले में आगे की जांच कर रही है।
आईआईटीएफ के पुलिस आयुक्त आनंद कुमार मिश्रा के मुताबिक, 23 नवंबर को स्टॉल संचालक परवेज अहमद ने एक महिला को 45 हजार रुपये की साड़ी चोरी करती एक महिला को पकड़ लिया और इसकी सूचना तुरंत पुलिसकर्मियों को दी गई।
पुलिस टीम ने महिला के बैग की तलाशी ली, जिसमें अलग-अलग स्टॉल से चोरी की गईं कुल सात साड़ियां और एक सूट बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि वह भीड़भाड़ का फायदा उठाकर साड़ियां चोरी करने के इरादे से ही मेले में आई थी।
