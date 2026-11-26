अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। सर्दियों में तापमान गिरने के साथ प्यास कम लगती है। ऐसे में लोग पानी पीना घटा देते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। डिहाइड्रेशन होने पर पेशाब कम और गाढ़ा होता है। इससे उसमें मौजूद कैल्शियम, आक्सलेट और यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने की आशंका बढ़ती है।

ये क्रिस्टल आपस में जुड़कर पथरी बना सकते हैं। पथरी मूत्रनली में फंसने पर तेज दर्द, पेशाब में खून और संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सर्दियों में चाय-काफी का सेवन बढ़ने से सादा पानी पीने की आदत भी प्रभावित होती है। विशेषज्ञ प्यास का इंतजार किए बिना नियमित अंतराल पर पानी पीने की सलाह देते हैं।

कम पानी से गाढ़ा पेशाब, पथरी का खतरा सर गंगाराम अस्पताल के नेफ्रोलाजी विभाग के अध्यक्ष डा. एके भल्ला के अनुसार, किडनी के सामान्य कामकाज और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त पानी जरूरी है। पानी की कमी से पेशाब गाढ़ा होता है और पथरी का खतरा बढ़ता है। पहले पथरी हो चुके लोगों में दोबारा पथरी बनने की आशंका भी बढ़ सकती है।

प्यास का इंतजार नहीं, पहचानें पानी की कमी जयपुर गोल्डन अस्पताल की कंसल्टेंट नेफ्रोलाजिस्ट डॉ. अरुषि नौटियाल के अनुसार, डिहाइड्रेशन के शुरुआती लक्षणों में गहरे पीले रंग का पेशाब, पेशाब कम आना, मुंह सूखना, थकान, चक्कर और सिरदर्द शामिल हैं।