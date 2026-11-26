जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी दिल्ली में यदि आप सोच रहे हैं कि घरों में रहकर जहरीली हवा से बचा जा सकता है, तो यह अब केवल भ्रम है।

एक अध्ययन से पता चला है कि दक्षिण दिल्ली के जिन घरों में हवा की आवाजाही (वेंटिलेशन) ठीक नहीं है, वहां हवा में मौजूद बारीक कणों का स्तर बाहर की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक है।

24 घरों में AQI खराब

दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग, जसोला विहार, बाटला हाउस और ओखला विहार के 24 घरों में हवा की गुणवत्ता का आकलन करने वाले इस अध्ययन में पाया कि खराब वेंटिलेशन वाले घरों में पीएम-2.5 का औसत स्तर 119.17 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जो बाहर के औसत स्तर 79.34 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से लगभग 50 प्रतिशत अधिक रहा।

फरवरी से अप्रैल 2023 के बीच हवा की गुणवत्ता की निगरानी पर आधारित यह अध्ययन 2025 में डिस्कवर एनवायरनमेंट जर्नल में प्रकाशित हुआ था। शोधकर्ताओं ने बताया कि वेंटिलेशन के तरीकों में सुधार, एग्जास्ट सिस्टम का सही रखरखाव और घरों के अंदर प्रदूषण के स्रोतों को कम करने से घरों में हवा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है।

अलग-अलग स्रोतों से मापा गया प्रदूषण के स्तर हालांकि, शोधकर्ताओं ने प्रदूषण के स्तर में खाना पकाने, ट्रैफिक या धूल जैसे अलग-अलग स्रोतों के योगदान को स्पष्ट रूप से नहीं मापा है। सभी 24 घरों में अंदर पीएम-2.5 का औसत स्तर 98.25 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, जो बाहर के औसत स्तर 67.74 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से लगभग 45 प्रतिशत अधिक है।