कितने क्यूट! मंत्री जी ने खुद रखे नाम, दिल्ली जू में सफेद बाघिनें बनीं 'दुर्गा-देवी' और शेर बने 'कार्तिक-करणी'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को चार सफेद बाघ के बच्चों और एशियाई शेर के बच्चों का नामकरण किया। मंत्री ने दो मादा सफेद बाघ के बच्चों, दुर्गा और देवी का नामकरण किया, जो मार्च 2024 में बाघिन सीता और बाघ विजय से पैदा हुए थे। दुर्गा शावक को भी पहली बार दर्शकों के लिए बाड़े में छोड़ा गया।

अप्रैल 2025 में शेरनी महागौरी और शेर महेश्वर से पैदा हुए दो एशियाई शेर के बच्चों का नाम कार्तिक और करणी रखा गया। चिड़ियाघर के अपने दौरे के दौरान, मंत्री ने इन शावकों की देखभाल और सेहत का भी जायजा लिया।

उन्होंने हाथी बाड़े का निरीक्षण किया और एशियाई हाथी राजलक्ष्मी और हीरागाज के स्वास्थ्य का जायजा लिया। उन्होंने चिड़ियाघर के अस्पताल में जुलाई 2025 में पैदा हुए एक बाघ शावक की हालत की भी जांच की और सभी जानवरों के लिए सर्दियों के मैनेजमेंट को मजबूत करने पर चर्चा की।