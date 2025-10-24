Language
    दिल्ली के पॉश इलाके में चोरों का आतंक, आठ दुकानों के शटर तोड़कर वारदात को दिया अंजाम

    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:44 AM (IST)
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:44 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में चोरों ने बी ब्लॉक मार्केट में आठ दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की। यह घटना गुरुवार रात डेढ़ बजे से तीन बजे के बीच हुई। विवेक विहार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।  

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में विवेक विहार के बी ब्लाक मार्केट को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने आठ दुकानों के शटर तोड़कर की चोरी की है।

    बताया गया कि चोरों ने गुरुवार रात डेढ़ बजे से तीन बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया। विवेक विहार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

