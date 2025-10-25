दिल्ली में चार बदमाशों ने दो घंटे में 8 दुकानों को किया साफ, बाहर ही है पुलिस बूथ; गुस्से में लोग

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। विवेक विहार बी ब्लॉक स्थित बी ब्लाक मार्केट में दिल्ली पुलिस का बूथ बना हुआ है। पुलिस सुरक्षा के दावे करती है। इसके बीच बृहस्पतिवार देर रात को चार नकाबपोश बदमाशों ने दो घंटे में आठ दुकानों को अपना निशाना बनाया। दुकानों के शटर को तोड़कर लाखों रुपये का सामान चोरी करके चंपत हो गए।

शुक्रवार जब दुकानदार मार्केट पहुंचे तो वारदात का पता चला। चोरी करने वाले चोर मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चोर मास्क व चादर ओढ़कर आए थे। मार्केट में एकसाथ आठ दुकानों में चोरी होने से व्यापारी दिल्ली पुलिस से नाराज हैं। व्यापारियों का कहना है दस बजे के बाद पुलिस बूथ पर कोई पुलिसकर्मी नहीं होता है। चोरों ने बहुत ही आराम से दुकानों के शटर को तोड़ा और सामान व नकदी चोरी करके ले गए। मार्केट में पहली बार इतनी दुकानों में चोरी हुई है। यह पुलिस की विफलता भी है।

त्योहारों की वजह से दुकानों में काफी सामान रखा हुआ था। बृहस्पतिवार रात 1:40 से लेकर साढ़े तीन बजे के बीच चोरों ने वारदात की है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कानून गलत है। चोर पकड़े जाएंगे और फिर से छूटकर वह चोरी करेंगे। उन्हें कठोर सजा नहीं मिलती है।