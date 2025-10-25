Language
    दिल्ली में चार बदमाशों ने दो घंटे में 8 दुकानों को किया साफ, बाहर ही है पुलिस बूथ; गुस्से में लोग

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:48 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार मार्केट में पुलिस बूथ के पास ही चार नकाबपोश बदमाशों ने दो घंटे में आठ दुकानों में चोरी की। दुकानदारों ने शटर तोड़कर लाखों का सामान चुरा लिया। व्यापारियों ने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

    विवेक विहार में दो घंटे में 8 दुकानों में चोरों ने किया हाथ साफ।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। विवेक विहार बी ब्लॉक स्थित बी ब्लाक मार्केट में दिल्ली पुलिस का बूथ बना हुआ है। पुलिस सुरक्षा के दावे करती है। इसके बीच बृहस्पतिवार देर रात को चार नकाबपोश बदमाशों ने दो घंटे में आठ दुकानों को अपना निशाना बनाया। दुकानों के शटर को तोड़कर लाखों रुपये का सामान चोरी करके चंपत हो गए।

    शुक्रवार जब दुकानदार मार्केट पहुंचे तो वारदात का पता चला। चोरी करने वाले चोर मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। चोर मास्क व चादर ओढ़कर आए थे।

    मार्केट में एकसाथ आठ दुकानों में चोरी होने से व्यापारी दिल्ली पुलिस से नाराज हैं। व्यापारियों का कहना है दस बजे के बाद पुलिस बूथ पर कोई पुलिसकर्मी नहीं होता है। चोरों ने बहुत ही आराम से दुकानों के शटर को तोड़ा और सामान व नकदी चोरी करके ले गए। मार्केट में पहली बार इतनी दुकानों में चोरी हुई है। यह पुलिस की विफलता भी है।

    त्योहारों की वजह से दुकानों में काफी सामान रखा हुआ था। बृहस्पतिवार रात 1:40 से लेकर साढ़े तीन बजे के बीच चोरों ने वारदात की है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कानून गलत है। चोर पकड़े जाएंगे और फिर से छूटकर वह चोरी करेंगे। उन्हें कठोर सजा नहीं मिलती है।

    इस चोरी में दीवाली के वक्त मार्केट में अवैध रूप से ठीए लगाने वालों का हाथ है। उन्हीं लोगों ने रेकी करके वारदात को अंजाम दिलवाया है। मार्केट एसोसिएशन ने ठीए लगाने की अनुमति नहीं दी थी। मार्केट के बाहर ही पुलिस का बूथ बना हुआ है, चोरों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। - ऋषभ जैन, संयुक्त सचिव व्यापार मंडल

    पुलिस ने चोरी का केस दर्ज किया है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। - प्रशांत गौतम, शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त