विकास मावी हत्याकांड का क्या अब हो सकेगा खुलासा, फरार चौथा आरोपित राहुल बिधूड़ी शिमला से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तेहखंड गांव के रहने वाले विकास मावी हत्याकांड मामले में पुलिस ने फरार चल रहे चौथे आरोपित राहुल बिधूड़ी को शनिवार की सुबह शिमला (हिमाचल प्रदेश) के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी से अब हत्या का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, मृतक के स्वजन इस बात से सहमत नहीं हैं कि शराब के नशे में हुई कहासुनी में विकास की हत्या की गई है। स्वजन की मांग है कि हत्या की वजह स्पष्ट होनी चाहिए, साथ ही इस हत्याकांड में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच करनी चाहिए। राहुल की गिरफ्तारी से पुलिस के इन सभी सवालों के जवाब मिल सकेंगे।

बता दें कि दिल्ली के गांव तेखंड में रहने वाला विकास मावी छह दिसंबर की शाम को तुगलकाबाद में एक वैवाहिक समारोह था। इसमें दूरदराज से आए रिश्तेदारों के लिए केशव बिधूड़ी के आफिस में पार्टी चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी में शामिल सभी चले गए थे, बस वहां प्रवीण उर्फ पम्मी, केशव बिधूड़ी, राहुल बिधूड़ी, विशाल और विकास मावी रह गए थे। इनकी पार्टी को करीब 11 बज गए।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक शराब के नशे में केशव और विकास के बीच में किसी पुरानी बात को लेकर कहासुनी हो गई। हत्यारोपितों में से किसी एक ने विकास के सिर पर बोतल मार दी, फिर उसका गला पैर से दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में आरोपितों ने विकास के शव को फरीदाबाद में लेकर जाकर जंगल में फेंक दिया था।