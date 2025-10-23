Language
    Delhi News: नंद नगरी फ्लाईओवर पर वीडियो बनाने के दौरान दो पक्षों में झगड़े में युवक को पीटा, गई जान

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में फ्लाईओवर पर वीडियो बनाने के दौरान दो गुटों में झगड़ा हो गया। इस घटना में सलमान नामक एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार ने सलमान के दोस्तों पर मारपीट का आरोप लगाया है।

    फ्लाईओवर पर वीडियो बनाने को लेकर दो पक्षों में सोमवार को झगड़ा हो गया।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। नंद नगरी में बने पीडब्ल्यूडी के नए फ्लाईओवर पर वीडियो बनाने को लेकर दो पक्षों में सोमवार को झगड़ा हो गया है। झगड़े में एक युवक को जमकर पीट दिया। पिटाई से घायल युवक की बृहस्पतिवार को जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान सलमान के रूप में हुई है।

    पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। नंद नगरी थाना ने हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज किया था, एफआइआर में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ी गई है। सलमान अपने परिवार के साथ सुंदर नगरी क्षेत्र में रहते थे। उनके पिता मुश्ताक की राजीव कालोनी में प्लास्टिक का दाना बनाने की फैक्ट्री है।

    वह पिता के साथ ही फैक्ट्री में काम करवाते थे। परिवार ने बताया कि सलमान सोमवार रात घर पर मौजूद था। रात आठ बजे उसके तीन दोस्त सुहैल, चांद और रितिक आए और उसके अपने साथ ले गए। रात 10:35 बजे सलमान की परिवार से बात हुई थी और उसने कुछ देर में घर आने की बात कही थी। रात 11 बजे सलमान को उसके तीनों दोस्त घायल हालत में सुंदर नगरी लेकर आए और कहा कि कुछ लोगों ने उसकी पिटाई की है।

    वह फ्लाईओवर पर वीडियो बनाने के लिए गए थे। किसने पीटा यह नहीं बताया। परिवार ने घायल हालत में सलमान को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही पुलिस को सूचना दी। बृहस्पतिवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार ने मृतक के दोस्तों पर मारपीट का आरोप लगाया है।

    मृतक के दोस्त सुहैल ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि वीडियो बनाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। उसी दौरान सलमान के चोट आई थी। - आशीष मिश्रा, उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त