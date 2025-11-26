विहिप ने सेना में मिशनरी कट्टरता की घुसपैठ पर जताई चिंता, रोकने पर दिया जोर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सेना में मिशनरी कट्टरता की घुसपैठ पर चिंता जताई है, साथ ही उसपर रोकथाम पर जोर दिया है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि मिशनरियों की कट्टर मानसिकता हमारी सेना में भी घुसपैठ करने की तैयारी में थी, लेकिन उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने समय पर रोक लगा दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेना के जिस रेजीमेंट का अधिकारी, वह उसी रेजीमेंट के नियमों को पालने से सिर्फ इसलिए इंकार करने लगा क्यों कि ईसाइयत उसे ऐसा करने से मना करती है। विभिन्न न्यायालयों से होता हुआ जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि 'गुरुद्वारा सबसे पंथनिरपेक्ष स्थान में से एक है...' उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 अनिवार्य धार्मिक परंपराओं की रक्षा करता है लेकिन हर भावना की नहीं। ईसाई धर्म में मंदिर प्रवेश करना कहां वर्जित है।

पीठ ने कहा कि अधिकारी ने एक स्थानीय पादरी की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया जिसने कथित तौर पर कहा था कि सर्वधर्म स्थल में प्रवेश करना ईसाई धर्म का उल्लंघन नहीं होता।

एक बार एक वरिष्ठ ईसाई न्यायाधीश ने भी स्वधर्म का हवाला देकर एक सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था जिसकी संपूर्ण देश ने निंदा की थी। आज ये गुरुद्वारा प्रवेश से मना कर रहे हैं, कल ये ' भारत माता की जय' और वंदे मातरम् से और परसों कहेंगे कि सामने शत्रु एक ईसाई सैन्यकर्मी है इसलिए हम हथियार नहीं उठाएंगे!