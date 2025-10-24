'पति को अपशब्द कहना और सास पर निंदनीय आरोप लगाना वैवाहिक क्रूरता के समान', दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पति को अपशब्द कहना और सास के विरुद्ध निंदनीय आरोप लगाना वैवाहिक क्रूरता के साथ तलाक का आधार माना है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने परिवादवाद न्यायालय द्वारा पति के पक्ष में दी गई तलाक की डिक्री को बरकरार रखा है।

इस मामले में पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि परिवारवाद न्यायालय ने उनके खिलाफ की गई क्रूरता पर विचार नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि प्रतिवादी ने जाति-आधारित टिप्पणियां करके उनका अपमान किया, पेशेवर जिम्मेदारियों के बावजूद उन्हें घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद झूठी मुकदमेबाजी की।