Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिन में रेकी और रात में चोरी... दिल्ली के मुखर्जी नगर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश; तीन आरोपी गिरफ्तार

    By Shamse Alam Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:03 AM (IST)

    दिल्ली के मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये दिन में रेकी कर रात में दोपहिया वाहन चुराते थे और उन्हें बेच देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिलें और स्कूटी बरामद की हैं। आरोपियों में से दो आदतन अपराधी हैं, जिन पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली: मुखर्जी नगर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दिन में रेकी कर रात में दोपहिया वाहनों को पार कर देते थे। फिर चोरी के वाहनों को बेच देते थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से तीन मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनमें से दो आदतन अपराधी हैं, जो पहले भी लूट, झपटमारी और चोरी जैसे मामलों में शामिल रह चुके हैं। इनकी पहचान अजय उर्फ बंगाली उर्फ रोचक, हरीश राजपूत उर्फ बानी और दिलीप कुमार के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि अजय और हरीश दोनों ही आदतन अपराधी हैं और प्रत्येक पर पहले तीन-तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरीश राजपूत थाना मुखर्जी नगर का घोषित अपराधी भी है।

    उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि थाना मुखर्जी नगर में 20 अक्टूबर को शिकायतकर्ता हर्ष ने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एसएचओ राजीव शाह के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों से मिले सुरागों के आधार पर छापेमारी कर अजय और हरीश को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई।

    पूछताछ में दोनों ने अपने तीसरे साथी दिलीप कुमार का नाम बताया, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर तीन और चोरीशुदा वाहन, दो मोटरसाइकिल और स्कूटी थाना शालीमार बाग, हर्ष विहार और वजीराबाद क्षेत्रों से बरामद की गईं। भीष्म सिंह ने बताया कि आरोपितों से आगे की पूछताछ जारी है और अन्य संभावित मामलों में उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है।