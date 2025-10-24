दिन में रेकी और रात में चोरी... दिल्ली के मुखर्जी नगर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश; तीन आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुखर्जी नगर थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दिन में रेकी कर रात में दोपहिया वाहनों को पार कर देते थे। फिर चोरी के वाहनों को बेच देते थे। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से तीन मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की हैं।

इनमें से दो आदतन अपराधी हैं, जो पहले भी लूट, झपटमारी और चोरी जैसे मामलों में शामिल रह चुके हैं। इनकी पहचान अजय उर्फ बंगाली उर्फ रोचक, हरीश राजपूत उर्फ बानी और दिलीप कुमार के रूप में हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि अजय और हरीश दोनों ही आदतन अपराधी हैं और प्रत्येक पर पहले तीन-तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरीश राजपूत थाना मुखर्जी नगर का घोषित अपराधी भी है।

उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि थाना मुखर्जी नगर में 20 अक्टूबर को शिकायतकर्ता हर्ष ने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एसएचओ राजीव शाह के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों से मिले सुरागों के आधार पर छापेमारी कर अजय और हरीश को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई।